Шольц отказался участвовать в переговорах с победившими на выборах консерваторами

Шольц исключил свое участие от СДПГ в возможных переговорах с ХДС/ХСС

Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в эфире ARD, что не будет представлять свою Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) на переговорах о формировании коалиционного правительства с победившими на досрочных выборах в парламент консерваторами.

«Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства», — сказал политик.

По данным экзитпола, выборы в Германии выиграл консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства. Парламент изберут сроком на четыре года. В нем будет не менее 598 депутатов. Изначально выборы должны были пройти 28 сентября 2025 года, но они были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства канцлера Шольца в конце прошлого года.

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