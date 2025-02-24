NYT: в США госслужащие решили проигнорировать приказ Маска

В США руководители федеральных ведомств поручили своим подчиненным проигнорировать приказ руководителя департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска подвести итоги работы за неделю. Об этом пишет The New York Times.

«Несколько руководителей агентств, назначенных [президентом США Дональдом] Трампом, настоятельно призвали своих сотрудников не выполнять приказ Илона Маска подводить итоги своих достижений за прошедшую неделю», — говорится в публикации.

В число тех, кто решил проигнорировать требование Маска, вошли директор Федерального бюро расследований Кэш Патель, глава управления национальной разведки США Тулси Габбард, а также руководство Пентагона.

По мнению NYT, это «противостояние» покажет, насколько «далеко простирается власть Маска».

Накануне Маск заявил, что американские госслужащие получат электронные письма с требованием отчитаться о своей работе за неделю, и те, кто не выполнит это требование, будут уволены.

22 февраля Трамп сообщил, что курируемое Маском ведомство по повышению эффективности правительства выявило финансовые нарушения в бюджете США на миллиарды долларов еще до старта полноценной деятельности. Сразу после инаугурации 20 января DOGE начало масштабную проверку госрасходов. По словам Трампа, обнаружены «бесполезные траты, махинации и злоупотребления на уровне, которого никто не видел». Ведомство уже приостановило работу Агентства США по международному развитию (USAID) для реорганизации и сэкономило $55 млрд.

Ранее в США усилили охрану Маска на фоне полученных им угроз.