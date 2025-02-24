Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до католической Пасхи

Мерц заявил о намерении создать новое правительство Германии до 20 апреля
close
Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

В ФРГ намерены сформировать новое правительство после досрочных выборов в бундестаг до католической Пасхи, которая в 2025 году отмечается 20 апреля. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

«У нас теперь осталось чуть меньше восьми недель до Пасхи, и я думаю, что это время, которого достаточно, чтобы создать правительство в Германии», — сказал он.

Незадолго до этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал блок ХДС/ХСС с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

Ранее немец с ножом обвинил избирательную комиссию в манипуляциях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами