Мерц выступил за формирование правительства ФРГ до католической Пасхи

В ФРГ намерены сформировать новое правительство после досрочных выборов в бундестаг до католической Пасхи, которая в 2025 году отмечается 20 апреля. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, сообщает ТАСС.

«У нас теперь осталось чуть меньше восьми недель до Пасхи, и я думаю, что это время, которого достаточно, чтобы создать правительство в Германии», — сказал он.

Незадолго до этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал блок ХДС/ХСС с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

Ранее немец с ножом обвинил избирательную комиссию в манипуляциях.