На выборах в Германии немец с ножом обвинил избирательную комиссию в манипуляциях

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии немец обругал избирательную комиссию и обвинил ее членов в манипулировании выборами. Об этом пишет Die Rheinische Post.

Как пишет газета, инцидент произошел днем в городе Крефельд, где 33-летний мужчина выражался «в разжигающей ненависть манере». Покинув избирательный участов, он достал нож и начал угрожить прохожему, но не нападал на него.

В полиции уточнили, что немец придерживается правых взглядов. Его обнаружили недалеко от места происшествия и допросили. Теперь немку грозит уголовное преследование.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Германия переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Ранее беженец с ножом напал на туриста у мемориала Холокоста в Берлине.