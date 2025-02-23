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Пушков уличил Стармера и Макрона в попытке переложить ответственность за Украину на США

Пушков обвинил Стармера и Макрона в попытке втянуть Трампа в свою игру по Украине
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон разработали хитроумный план перекладывания ответственности за Украину на Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публикацию WSJ о том, что лидеры европейских стран намерены убедить президента США обеспечить безопасность миротворцев на Украине.

«Европа пытается вскочить в уже уходящий от нее поезд истории. Стармер при поддержке Макрона разработал хитроумный план по втягиванию США в то, чего до сих пор хотел избежать Трамп, — прямой ответственности за Украину. При этом план, судя по всему, до известной степени учитывает нежелание Трампа втягиваться в военное противостояние с Россией», — написал Пушков.

По мнению сенатора, одна часть плана состоит в попытке под видом «миротворчества» втянуть американцев в операцию по отправке военного контингента Британии и Франции на Украину. Кроме того, пишет парламентарий, за этим скрывается попытка «протащить» замысел ввода на территорию республики военного контингента стран НАТО.

«В случае принятия плана европейцы вновь оказываются в центре событий, приобретают важнейший рычаг влияния на украинский кризис, а Трамп вовлекается в чужую игру», — подытожил Пушков.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. Страны хотят использовать американский военный потенциал для защиты своих военных от угроз, отметили источники WSJ. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы ПВО, уточнили они.

Ранее Орбан предрек остаткам Украины роль буферной зоны между Россией и НАТО.

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