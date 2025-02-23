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Bild узнал, сожалеет ли Шольц о своем выдвижении на пост канцлера ФРГ

Bild: Шольц после поражения не сожалеет о своем выдвижении на пост канцлера ФРГ
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Axel Schmidt/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после поражения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах не сожалеет о своем выдвижении на пост председателя федерального правительства. Об этом пишет газета Bild.

«Это [выдвижение на пост канцлера ФРГ] не было ошибкой, во время предвыборной борьбы он «чувствовал много поддержки», — отмечает издание со ссылкой на слова Шольца.

Незадолго до этого телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с почти 29% голосов. Второе место занимала правая партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%, а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Шольца, которая набрала 16,5% и показала «исторически плохой» результат.

Шольц взял на себя ответственность за поражение СДПГ на выборах и поздравил кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Мерца с победой.

Ранее Шольц назвал критиков своей политики по Украине придурками.

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