Шольц назвал критиков своей политики по Украине «придурками»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал противников своей политики по Украине «придурками». Об этом в интервью изданию Politico рассказал депутат от партии «Зеленых» Себастьян Шефер.

Парламентарий подчеркнул, что инцидент произошел в январе 2025 года. Во время обеда депутаты попытались давить на канцлера. Они призывали его увеличить военную помощь украинской стороне, а также обвиняли Шольца в излишней нерешительности. Шефер добавил, что когда указал на то, что вклад ФРГ относительно ВВП слишком мал, канцлер вышел из себя.

Депутат подчеркнул, что Шольц ответил на это бранью. Канцлер заявил, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления».

До этого Шольц заявил, что «опасно и неправильно» отрицать легитимность Владимира Зеленского как президента Украины.

Также президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.