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Стало известно, какая партия Германии может получить большинство мест в бундестаге

ZDF: блок ХДС/ХСС может получить 186 из 630 мест в бундестаге по итогам выборов
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Markus Schreiber/AP

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 186 из 630 мест в бундестаге. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на данные опроса на выходе с избирательных участков.

В публикации подчеркивается, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может получить 131 мандат, Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца — 107 мест.

Фракция «Зеленые» может получить 81 мандат, «Левые» — 58 мест, «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) и свободные демократы (СвДП) — могут получить по 33 места.

До этого сообщалось, что явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Германия переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали не ждать улучшений в отношениях Москвы и Берлина после выборов.

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