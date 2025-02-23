Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали не ждать улучшений в отношениях Москвы и Берлина после выборов

Экс член правления АдГ Силин: улучшений в отношениях РФ и ФРГ ждать не стоит
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отношения России и ФРГ вряд ли улучшатся после проведения досрочных парламентских выборов в Германии 23 февраля. Об этом «Ленте.ру» заявила доктор политических наук, бывший член федерального исполнительного совета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ирина Силин (Смирнова).

«Судя по заявлениям всех трех [будущих правящих] партий, для России никаких позитивных изменений не предвидится», — отметила экс член правления АдГ.

Смирнова добавила, что на развитие отношений Германии и России будут влиять внешние силы, в особенности США, и внутренние проблемы ФРГ.

Несколькими часами ранее венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что, если на досрочных выборах в немецкий парламент победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, отношения ФРГ и России могут еще больше ухудшиться. По его словам, если бы Олаф Шольц остался канцлером, то для РФ это могло бы быть более выгодно.

Ранее в Совфеде назвали «обезумевшим» кандидата на пост канцлера ФРГ Мерца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами