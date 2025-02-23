В Германии призвали не ждать улучшений в отношениях Москвы и Берлина после выборов

Экс член правления АдГ Силин: улучшений в отношениях РФ и ФРГ ждать не стоит

Отношения России и ФРГ вряд ли улучшатся после проведения досрочных парламентских выборов в Германии 23 февраля. Об этом «Ленте.ру» заявила доктор политических наук, бывший член федерального исполнительного совета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ирина Силин (Смирнова).

«Судя по заявлениям всех трех [будущих правящих] партий, для России никаких позитивных изменений не предвидится», — отметила экс член правления АдГ.

Смирнова добавила, что на развитие отношений Германии и России будут влиять внешние силы, в особенности США, и внутренние проблемы ФРГ.

Несколькими часами ранее венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что, если на досрочных выборах в немецкий парламент победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, отношения ФРГ и России могут еще больше ухудшиться. По его словам, если бы Олаф Шольц остался канцлером, то для РФ это могло бы быть более выгодно.

Ранее в Совфеде назвали «обезумевшим» кандидата на пост канцлера ФРГ Мерца.