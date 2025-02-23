У штаба ХДС в Берлине усилили меры безопасности

У штаба Христианско-демократического союза (ХДС) Германии в Берлине были предприняты усиленные меры по охране правопорядка на фоне планирующейся демонстрации и участившихся террористических актов, в радиусе двух километров оцеплен весь район вокруг здания. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что вдоль прилегающей улицы были установлены ограждения длиной около двух километров, а у перекрестков — специальные ограждения против умышленного наезда.

Подчеркивается, что в здании должно пройти мероприятие по случаю окончания выборов.

Полицейские подчеркнули, что рядом рядом со штабом ХДС было перекрыто движение на всех переулках, которые выходят на главную улицу.

До этого сообщалось, что на досрочных парламентских выборах в Германии выигрывает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с почти 29% голосов.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы.

Ранее в Германии несколько избирательных участков оказались обесточены.