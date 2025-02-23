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В Германии несколько избирательных участков оказались обесточены

Spiegel: четыре избирательных участка в немецком Котбусе остались без света
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Reuters

Четыре избирательных участка в немецком городе Котбус, который находится на востоке Германии, остались без электричества во время проведения парламентских выборов. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По его данным, в субботу вечером в нескольких районах Котбуса пропало электричество, а в некоторых местах и отопление.

По словам зампредседателя окружного избиркома Андреаса Поле, пострадали четыре из 53 городских избирательных участков.

В материале отмечается, что на одном избирательном участке освещение обеспечивала пожарная бригада.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Германия переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии не исключили «немецкий Майдан» по итогам выборов.

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