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В Совфеде оценили переговоры Дуды и Трампа

Сенатор Климов: Польша всегда подстраивалась под США
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Jonathan Ernst/Reuters

Польша всегда подстраивалась под США. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя встречу польского президента Анджея Дуды с его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Варшава, сколько я ее знаю, до того, как она попала в состав восточных стран народной демократии, и после этого все время ориентировалась на Соединенные Штаты. Когда она вышла из состава Российской империи, она стала на них озираться, когда вышла из Варшавского договора и из социалистического содружества», — сказал сенатор.

Несколькими часами ранее издание Notes From Poland сообщило, что Дуда провел свыше часа в ожидании запланированной встречи с Трампом в Вашингтоне. Президент Польши прибыл на место вовремя, однако глава Белого дома задержался. В результате встреча стартовала лишь через час, сократившись до нескольких минут.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Этот разговор, продлившийся полтора часа, стал первым официальным диалогом глав двух государств во время второго срока республиканца.

Ранее в Польше вслед за США заговорили о необходимости возвращения от Украины помощи.

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