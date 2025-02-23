Польша всегда подстраивалась под США. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя встречу польского президента Анджея Дуды с его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Варшава, сколько я ее знаю, до того, как она попала в состав восточных стран народной демократии, и после этого все время ориентировалась на Соединенные Штаты. Когда она вышла из состава Российской империи, она стала на них озираться, когда вышла из Варшавского договора и из социалистического содружества», — сказал сенатор.

Несколькими часами ранее издание Notes From Poland сообщило, что Дуда провел свыше часа в ожидании запланированной встречи с Трампом в Вашингтоне. Президент Польши прибыл на место вовремя, однако глава Белого дома задержался. В результате встреча стартовала лишь через час, сократившись до нескольких минут.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Этот разговор, продлившийся полтора часа, стал первым официальным диалогом глав двух государств во время второго срока республиканца.

Ранее в Польше вслед за США заговорили о необходимости возвращения от Украины помощи.