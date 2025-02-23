Зеленский ответил, сможет ли Китай помочь Украине

Зеленский не стал говорить, что Китай станет «запасным аэродромом» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос, сможет ли Китай стать «запасным аэродромом» для Киева, если США прекратят поддержку Украины. Его слова приводит РБК-Украина.

«Я привык бороться до конца. Не хочется говорить о плане «Б», — заявил он.

По его словам, властям Украины «надо сосредоточиться на том, чтобы не потерять США».

До этого Зеленский заявлял, что участие Китая в переговорах по урегулированию военного конфликта на Украине не исключено, поскольку Пекин может предоставить гарантии безопасности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину и назвал это «гипотетическим вопросом». Он также добавил, что позиция Пекина по украинскому кризису всегда была справедливой, и он неоднократно подтверждал ее.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине не завершить «на этой неделе».