Зеленский: конфликт на Украине невозможно завершить на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вооруженный конфликт на территории его страны невозможно завершить «на этой неделе». Трансляция ведется в социальных сетях офиса главы государства.

«На этой неделе завершить эту войну с гарантиями безопасности для Украины невозможно», — сказал он.

По словам Зеленского, для разрешения конфликта ему нужно провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что американский президент Дональд Трамп твердо уверен, что сделка по окончанию конфликта на Украине будет достигнута «уже на этой неделе». Ей задали вопрос о том, когда может состояться встреча лидеров США и РФ. На это Левитт заявила, что ей нечего сказать, но президент США уверен в том, что заключит сделку по прекращению военных действий России и Украины «уже на этой неделе».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

Ранее в Европе заявили о подготовке сценария третьей мировой войны для Трампа.