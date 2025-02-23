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Мантуров назвал вероятное условие возвращения в Россию зарубежных брендов

Мантуров потребовал от компаний захода в новые регионы при возвращении в РФ
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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что иностранные розничные сети, в случае возврата в РФ, не должны отказываться от присутствия в новых регионах страны. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам», — сказал Мантуров.

По его словам, размещая свои подразделения, западные компании должны иметь в виду, что «не должно быть никаких лакун».

Также Мантуров заявил, что иностранные автопроизводители не смогут легко восстановить свои позиции на российском рынке после ухода.

В воскресенье, 23 февраля, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возвращения на рынки Российской Федерации, однако каких-то юридических обращений от них не было.

Ранее была названа сумма потерь западных брендов из-за ухода с рынка России.

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