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Министр объяснил появление в СМИ сообщений о возвращении западных брендов в РФ

Решетников: западные компании зондируют перспективы возвращения в РФ
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возвращения на рынки Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле», — сказал Решетников.

По его словам, вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила российский бизнес.

«Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость», — отметил он.

Решетников добавил, что российские власти должны в индивидуальном порядке «очень внимательно» рассматривать возможности возвращения иностранных компаний в Россию.

Тем временем первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что иностранные автопроизводители не смогут легко восстановить свои позиции на российском рынке после ухода. По его словам, у российских властей хорошая память, поэтому «столь легкомысленные решения» принимать не будут.

Ранее была названа сумма потерь западных брендов из-за ухода с рынка России.

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