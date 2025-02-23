Мантуров предупредил зарубежный автопром о сложностях с возвращением на рынок РФ

Мантуров: легко вернуться на рынок РФ у иностранного автопрома не выйдет

Иностранные автопроизводители не смогут легко восстановить свои позиции на российском рынке после ухода. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

«Ситуация в автопроме неоднозначна. Просто взять и вернуться, как прежде, уже не получится. У нас хорошая память, и столь легкомысленные решения мы принимать не намерены», — подчеркнул чиновник.

Отдельно Мантуров прокомментировал перспективы возвращения иностранной авиатехники. По его словам, власти будут добиваться баланса, стимулируя авиакомпании к закупке российских самолетов.

«При любых сценариях приоритетом остается развитие отечественного авиастроения», — добавил он.

До этого исполнительный директор Renault Лука де Мео заявил, что не исключает возвращения на отечественный рынок. Ряд производственных площадок компании прежде располагались в Москве.

При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что французскую автокомпанию не ожидают хорошие перспективы возвращения в Россию.

Ранее была названа сумма потерь западных брендов из-за ухода с рынка России.