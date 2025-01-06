Подполковник Дэвис: у Путина есть ключевое преимущество на переговорах по Украине

Российский лидер Владимир Путин имеет ключевое преимущество в переговорах по ситуации на Украине. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Wion.

«Вот горькая правда: не имеет значения, если в переговорах будет участвовать Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе», — считает аналитик.

По словам Дэвиса, на данный момент у России нет необходимости завершать конфликт путем мирных переговоров, поскольку ВС РФ могут военным путем добиться поставленных задач.

В июне прошлого года Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее на Западе признали, что Путин может положить конец украинскому конфликту.