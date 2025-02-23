Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина

Зеленский потребовал встречи с Трампом до того, как тот увидится с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО потребовал встречи с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот увидится с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, цель Вашингтона заключается в том, чтобы добиться окончания военных действий на Украине в этом году. Для этого США будут делать все. Однако политик опасается, что речь может идти о «мире через силу, но немного в пользу России».

Неделю назад в интервью NBC Зеленский сказал, что мирное урегулирование конфликта невозможно без решения Путина.

«Я очень хотел, чтобы Украина была в приоритете для Трампа, а не Россия. И я надеюсь, что мы важнее. Мы не такие большие, как Россия, но я думаю, что стратегически Украина важнее для США, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности», — сказал украинский политик и добавил, что никто не должен доверять словам российского лидера.

Зеленский подчеркнул, что готов участвовать в мирных переговорах вместе с США, ЕС и Россией. Он считает, что американский президент может подтолкнуть российского лидера к переговорам.

Ранее Зеленский объяснил, почему не обиделся на Трампа за «диктатора».