Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали о взаимодействии с Россией и Украиной

Уолц: США переформулируют подход к взаимодействию с Россией
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

США занимаются переформулированием подхода к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Киеву, чтобы получать отдачу от этой помощи, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, США занимаются реформулированием того, как Вашингтон оказывает содействие, осуществляет партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов.

Уолтц добавил, что это делается для того, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций. Он добавил, что американская сторона рассчитывает на прекращение огня.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры Москвы и Вашингтона, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее в Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами