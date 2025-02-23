В Белом доме рассказали о взаимодействии с Россией и Украиной

США занимаются переформулированием подхода к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Киеву, чтобы получать отдачу от этой помощи, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, США занимаются реформулированием того, как Вашингтон оказывает содействие, осуществляет партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов.

Уолтц добавил, что это делается для того, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций. Он добавил, что американская сторона рассчитывает на прекращение огня.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры Москвы и Вашингтона, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее в Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине.