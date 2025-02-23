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В Пентагоне призвали Зеленского сесть за стол переговоров

Шеф Пентагона Хегсет: Зеленский должен сесть за стол переговоров
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Heiko Becker/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Зеленский должен сесть за стол [переговоров], поскольку экономическое сотрудничество [с США] важно для будущего его страны. И мы надеемся, что он сделает это очень скоро», — сказал глава американского оборонного ведомства.

18 февраля Зеленский заявил, что «принципиально важно» включить в мирные переговоры по урегулированию конфликта Москвы и Киева «ключевых игроков, пострадавших от российской агрессии». По его словам, речь идет о Евросоюзе, Турции и США.

В этот же день президент Украины, комментируя прошедшие переговоры России и США в Эр-Рияде, поинтересовался, почему Киев должен идти на ультиматумы, если до этого он не пошел на них «в самый сложный момент». Зеленский также заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Киева.

Ранее в Турции заявили, что Зеленский оказался в позиции цугцванга.

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