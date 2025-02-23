Зеленский предложит встретиться в одной из стран Европы для обсуждения гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить партнерам встретиться в одной из столиц стран Европы для обсуждения гарантий безопасности для его страны. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Новини. LIVE».

«Важно, что мы будем обсуждать форматы гарантий безопасности для Украины, а прежде всего от Европы и, безусловно, нам нужны Соединенные Штаты Америки», — сказал украинский лидер.

20 февраля газета Financial Times сообщила, что глава Европейского совета Антониу Кошта опрашивает страны Европейского союза, чтобы составить список того, что ЕС готов предоставить Украине для гарантий безопасности. Речь шла о предоставлении войск и вооружения.

19 февраля Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на предоставление редкоземельных металлов. По его словам, Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский в очередной раз потребовал от США гарантий безопасности для Украины.