Зеленский заявил, что хочет гарантий от США взамен на ископаемые Украины

Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на предоставление редкоземельных металлов. Об этом в интервью CNN Turk заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен. Я считаю, что это справедливо», — сказал он, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности со стороны США.

Зеленский также отметил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Соединенные Штаты обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.