Стало известно о явке избирателей на выборах в Германии в первые часы голосования

NTV: явка на выборах в ФРГ в первые два часа голосования ниже, чем в 2021 году

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщает NTV со ссылкой на региональные избиркомы.

В публикации отмечается, что в Нижней Саксонии за первые два часа с открытия участков проголосовали порядка 13,8% имеющих на это право избирателей. В 2021 году явка на тот же час составляла 14,3%, отмечает издание.

В земле Шлезвиг-Гольштейне к 11:00 (13:00 мск) проголосовали 21,3% избирателей. В 2021 году в выборах в регионе поучаствовали 23,8%.

В Гамбурге к тому же времени свой голос отдали 45% избирателей против 49,8% в 2021 году.

До этого сообщалось, что четыре избирательных участка в немецком городе Котбус, который находится на востоке Германии, остались без электричества во время проведения парламентских выборов.

23 февраля в Германии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив Евросоюза, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России. Германия переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали не ждать улучшений в отношениях Москвы и Берлина после выборов.