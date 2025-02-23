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Западный журналист заявил о причастности Вашингтона к госперевороту на Украине

Боуз: Обама руководил незаконным госпереворотом на Украине в 2014 году
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Андрей Стенин/РИА «Новости»

США несут прямую ответственность за госпереворот на Украине в 2014 году. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Обама (президент Барак Обама руководил США с 2009 по 2017 год. — прим. ред.) руководил незаконным переворотом на Украине в 2014 году», — написал он.

По словам Боуза, Вашингтон даже выбирал кандидатов в украинское правительство после госпереворота. В частности, за этим были замечены помощник госсекретаря США по делам Евразии Виктория Нуланд и американский посол на Украине Джеффри Пайетт, отметил журналист.

В своем посте Боуз спросил у читателей, можно ли считать российскую спецоперацию на Украине неспровоцированной.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Он отметил, что западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам главы государства, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Президент добавил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию.

Ранее в Совфеде перечислили пять серьезных ошибок Запада по Украине перед началом СВО.

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