В Совфеде рассказали о пяти серьезных ошибках Запада по Украине перед началом СВО

Страны Запада совершили пять фатальных ошибок в контексте украинского кризиса, последним промахом стало непринятие ими мирных предложений президента России Владимира Путина по разрешению этого конфликта. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью сайту «Аргументы и факты».

Сенатор считает, что первой ошибкой стало отсутствие реакции западных стран на государственный переворот на Украине в 2014 году.

Второй ошибкой Косачев назвал отказ Запада признать, что госпереворот на Украине привел к изменению статуса Крыма и Севастополя. Он напомнил, что жители этих регионов сами решили присоединиться к России, это не было «оккупацией».

Другими ошибками Запада парламентарий назвал непризнание «гражданской войны» на юго-востоке Украины, а также отказ принять российские мирные предложения в декабре 2021 года. Косачев подчеркнул, что США и НАТО тогда упустили последний шанс предотвратить специальную военную операцию на Украине.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.