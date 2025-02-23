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В МИД РФ анонсировали скорую поездку Лаврова в Турцию

Захарова: делегация РФ во главе с Лавровым в ближайшее время отправится в Турцию
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МИД РФ/РИА Новости

Делегация России во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ближайшее время направится на переговоры в Турцию. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки», — сказала дипломат.

До этого в МИД Турции заявили, что глава ведомства Хакан Фидан на переговорах с Лавровым планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине. Ожидается, что встреча министров пройдет 24 февраля.

Предыдущая встреча Лаврова и Фидана состоялась 20 февраля на полях встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР. Также глава МИД России провел ряд двусторонних переговоров, встретившись с главами внешнеполитических ведомств Китая Ван И, Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Алжира Ахмедом Аттафом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Ранее в Иране анонсировали визит Лаврова.

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