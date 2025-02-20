Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Фиданом

На полях встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР состоялись переговоры глав МИД России и Турции, Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Об этом сообщает ТАСС.

Также сегодня, 20 февраля, Лавров провел ряд двусторонних переговоров, встретившись с министрами иностранных дел Китая Ван И, Индии Субраманьямом Джайшанкаром и Алжира Ахмедом Аттафом, а также с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

В этот же день на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» в ЮАР главы внешнеполитических ведомств Китая и Турции обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в политической и экономической сферах. Особое внимание было уделено региональной безопасности, включая украинский конфликт, ситуацию в Сирии и события в секторе Газа.

До этого Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии на СМИД G20.

Ранее Захарова раскрыла планы Лаврова после СМИД G20 в ЮАР.