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На Украине назвали сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»

Советник МО Украины назвал сделку с США по ресурсам прекрасной возможностью
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Александр Кубраков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соглашение с США по добыче редкоземельных металлов является «прекрасной возможностью» обрести стратегического партнера. Об этом заявил в интервью японскому телеканалу NHK советник министра обороны Украины Александр Кубраков.

«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — сказал он.

Кубраков выразил уверенность, что сделка с США по ресурсам приведет к улучшению американо-украинских отношений, в том числе в сфере безопасности.

23 февраля главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что заключение сделки между США и Украиной о добыче полезных ископаемых является вопросом ближайшего времени.

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Ранее в США заявили, что сделка по ископаемым направлена против коррупции на Украине.

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