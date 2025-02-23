На Украине заявили о скором подписании соглашения по ресурсам с США

Заключение сделки между США и Украиной о редкоземельных металлах является вопросом ближайшего времени. Об этом заявил в интервью телеканалу ТСН советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Договор между Украиной и США о совместной добыче украинских ископаемых ресурсов согласовывается и может быть подписан в ближайшее время», — сказал он.

Подоляк напомнил, что сделка с Вашингтоном должна предоставить Украине гарантии безопасности.

Он выразил уверенность, что в договоре будет предусмотрено «справедливое распределение доходности от будущих проектов».

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по ископаемым. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Ранее в Раде заявили, что договор по недрам между США и Украиной подпишет не Зеленский.