Грузинский премьер Кобахидзе: конфликта на Украине можно было избежать

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что конфликта на Украине можно было избежать, однако «глубинное государство» приложило усилия для развязывания противостояния. Его слова приводит РИА Новости.

«Избежать войны на Украине было вполне возможно», — заявил он.

По его словам, «абсолютно все силы должны были сделать все, чтобы предотвратить войну на Украине».

Он отметил, что «глубинное государство» сделало все, чтобы «развязать конфликт», при этом он не стал уточнять, что имеет ввиду под глубинным государством.

Также Кобахидзе заявил, что власти Грузии сумели предотвратить открытие второго военного фронта против России, несмотря на усилия оппозиции. 20 февраля мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что некоторые представители Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали от республики открыть «второй фронт» против России.

Ранее «Грузинская мечта» исключила военный конфликт с РФ в период своего правления.