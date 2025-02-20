Мэр Тбилиси рассказал о требовании Запада открыть «второй фронт» против России

Некоторые представители Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали от республики открыть «второй фронт» против России. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«На определенном этапе <...> в кабинете премьер-министра в присутствии председателя партии они (представители западных стран — «Газета.Ru») разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране «второго фронта»», — заявил Каладзе.

Мэр Тбилиси добавил, что от Грузии требовали назначить чартерные рейсы, после чего организованно отправлять добровольцев на Украину. Кроме того, представители западных стран среди прочего призывали в грубой форме ввести санкции против России, заключил Каладзе.

29 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проблемы в республике начались после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против Москвы. По словам главы грузинского правительства, к военным действиям Грузию призывало «глубинное государство» в США.

13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии.

Ранее в МИД России заявили о готовности РФ к нормализации отношений с Грузией.