Власти Грузии сумели предотвратить открытие второго военного фронта против России, несмотря на усилия оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

«Правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», — сказал он.

По словам Кобахидзе, заслуга грузинского правительства заключается в том, что «сценарий 1921 года в Грузии не повторился».

20 февраля мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что некоторые представители Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали от республики открыть «второй фронт» против России. По его словам, от Грузии требовали назначить чартерные рейсы, после чего организованно отправлять добровольцев на Украину. Кроме того, представители западных стран среди прочего призывали в грубой форме ввести санкции против России, добавил Каладзе.

В конце декабря Кобахидзе заявил, что проблемы в республике начались после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против Москвы. По словам премьер-министра, к военным действиям Грузию призывало «глубинное государство» в США.

Ранее «Грузинская мечта» исключила военный конфликт с РФ в период своего правления.