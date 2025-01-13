Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия не будет воевать с Россией при правящей ныне партии

Грузия не будет открывать «второй фронт» против России, пока у власти находится правящая ныне «Грузинская мечта». Об этом заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Ни у кого не получится поработить независимую Грузию и превратить ее в свою колонию, пока во власти в Грузии находится «Грузинская мечта», — подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что при «Грузинской мечте» страна не окажется в том положении, в котором находится Украина. Также парламентарий выразил надежду на перезагрузку отношений с США при избранном президенте Дональде Трампе.

В январе «Грузинская мечта» заявляла, что Европарламент может потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, ссылаясь на недавние резолюции, которые содержат рекомендации по введению санкций против Москвы. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что отказ от открытия «второго фронта» стал причиной трудностей в стране.

Ранее Лавров заявил о нежелании Грузии стать «пешкой».