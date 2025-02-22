США склоняют союзников к блокированию текста украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что администрация президента США призвала всех членов ООН вместо этого поддержать американскую резолюцию, направленную на определение пути к миру между Киевом и Москвой.

По данным агентства, в американском проекте не приводятся ссылки на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, хотя они были в предыдущих резолюциях ООН, которые поддерживали власти Соединенных Штатов.

24 февраля Соединенные Штаты представят на Генассамблее ООН резолюцию по решению конфликта на Украине.

До этого сообщалось, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру». В его тексте говорится, что Генассамблея скорбит о жертвах российско-украинского конфликта, просит о его скорейшем прекращении и призывает к прочному миру между Россией и Украиной.

Соединенные Штаты не применили часто используемые Западом формулировки о «российском вторжении на Украину» и не призвали РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.

Ранее власти США заявили, что не видят вины России в начале СВО.