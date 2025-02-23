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Песков осудил Зеленского за некорректные высказывания

Песков: Зеленский постоянно некорректно высказывается в адрес глав государств
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский постоянно некорректно высказывается в адрес глав государств. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делал это неоднократно», — заявил он.

До этого председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что «минута славы» Зеленского завершилась, что подтверждается изменением риторики в США. По его словам, украинский лидер «разнежился» от своей внезапной популярности и не понимает, что этот период уже закончился.

Он подчеркнул, что теперь президент Украины сталкивается с критикой, к которой не привык, и это вызывает раздражение в Вашингтоне. Политик отметил, что ощущение приближающегося конца конфликта вызывает у Зеленского истерику.

22 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно «упасть в ноги» Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США.

Ранее в Греции назвали «исторической ошибкой» разговор премьера страны с Зеленским.

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