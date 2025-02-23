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В Госдуме отреагировали на подготовку Британией крупнейшего пакета санкций против РФ

Чепа: последствия нового пакета санкций ударят по Британии, а не по России
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Depositphotos

Санкционная политика Великобритании является ошибочной тактикой действий, которую Запад использовал, надеясь разрушить экономику России, но в итоге лишь укрепил ее. Об этом заявил «Ленте.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, западные страны планировали нанести большой ущерб российской экономике, дестабилизировать ситуацию внутри страны, однако это сорвалось.

«Санкционная война вынудила нас перестроить экономику, что сказалось положительно для нас, но оказало негативное влияние на европейские страны», — сказал Чепа, комментируя планы Лондона ввести самый крупный пакет антироссийских санкций.

Депутат выразил уверенность, что последствия новых британских санкций ударят по самой Британии, а не по России.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в понедельник, 24 февраля, он объявит о самом большом пакете санкций против РФ с начала конфликта на Украине.

Накануне газета The Telegraph писала, что кабинет британского премьер-министра Кира Стармера намерен сохранить курс на поддержку Киева, несмотря на осложнения отношений между США и Украиной. Глава правительства также может объявить, что к 2030 году оборонные расходы Британии достигнут целевого показателя в 2,5% от ВВП, отмечается в материале.

Ранее послы стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России.

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Санкции против России
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