Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Великобритании планируют объявить новые санкции в отношении РФ

Daily Telegraph: Лондон в скором времени объявит о новых санкциях в отношении РФ
close
Depositphotos

Правительство Великобритании планирует 24 февраля объявить о новых санкциях в отношении РФ и военной помощи Украине, пишет газета The Daily Telegraph.

«Мы всегда заявляли о том, что хотим помочь Украине занять наиболее сильную позицию, будь то позиция для начала переговоров или продолжения боевых действий. Мы пока не знаем, о каком из этих вариантов пойдет речь», — поделился собеседник издания.

Отмечается, что кабинет премьер-министра Кира Стармера намерен сохранить курс на поддержку Украины, несмотря на осложнения отношений между США и Украиной. Стармер также может объявить, что к 2030 году британские оборонные расходы достигнут целевого показателя в 2,5% от ВВП.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказывал, что ни один иностранный инвестор пока не воспользовался правом на обратный выкуп своих активов в РФ.

Он отметил, что в случае, если эти иностранные инвесторы захотят вернуться на российский рынок, им, скорее всего, придется обсуждать условия своего возврата с нуля.

Ранее стало известно, каким был 2024 год для инвесторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами