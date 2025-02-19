В ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

Послы 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства Reuters, Брюссель в контексте очередного пакета санкций против РФ запретят импорт первичного алюминия из России.

В свою очередь британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в 16-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 13 банков, а также «больше» физических и юридических лиц, чем было включено ранее.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что Евросоюз должен взять вопрос санкций против России в свои руки на фоне возможного ослабления рестрикций со стороны США.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования конфликта на Украине ряд санкций, введенных против России странами Запада, могут быть сняты. Рубио добавил, что аналогичные решения могут принять и другие страны.

12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС проводит политику, которая не отвечает интересам граждан, в том числе в отношении конфликта на Украине. По его словам, большинство людей в Европе хотят мира, а руководство Евросоюза хочет выиграть «войну против России».

Ранее Лавров заявил, что экономика Евросоюза находится в плачевном состоянии.