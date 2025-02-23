Великобритания объявит о крупнейшем пакете санкций против России

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в понедельник, 24 февраля, он объявит о самом большом пакете санкций против РФ с начала конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра (в понедельник — «Газета.Ru») я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта (на Украине — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении министра.

Накануне газета The Telegraph писала, что кабинет премьер-министра Кира Стармера намерен сохранить курс на поддержку Украины, несмотря на осложнения отношений между США и Украиной. Глава британского правительства также может объявить, что к 2030 году британские оборонные расходы достигнут целевого показателя в 2,5% от ВВП.

19 февраля 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В «черный список» попадут 13 банков, будет введен запрет на вещание еще восьми российских СМИ.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования конфликта на Украине ряд санкций, введенных против России странами Запада, могут быть сняты.

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