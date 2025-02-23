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Великобритания объявит о крупнейшем пакете санкций против России

Глава МИД Британии 24 февраля объявит о крупнейшем пакете санкций против России
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в понедельник, 24 февраля, он объявит о самом большом пакете санкций против РФ с начала конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра (в понедельник — «Газета.Ru») я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта (на Украине — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении министра.

Накануне газета The Telegraph писала, что кабинет премьер-министра Кира Стармера намерен сохранить курс на поддержку Украины, несмотря на осложнения отношений между США и Украиной. Глава британского правительства также может объявить, что к 2030 году британские оборонные расходы достигнут целевого показателя в 2,5% от ВВП.

19 февраля 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В «черный список» попадут 13 банков, будет введен запрет на вещание еще восьми российских СМИ.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после урегулирования конфликта на Украине ряд санкций, введенных против России странами Запада, могут быть сняты.

Ранее стало известно, каким был 2024 год для инвесторов.

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