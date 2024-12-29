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Премьер Грузии объяснил существующие проблемы страны

Премьер Кобахидзе объяснил проблемы Грузии отказом воевать с Россией
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Nadja Wohlleben/Reuters

Проблемы у Грузии появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает «Взгляд».

Он подчеркнул, что Грузия «не начнет войну».

Кобахидзе утверждает, что к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в США и их представители в Грузии в лице «коллективного «Нацдвижения». Под этим власти страны подразумевают бывшую правящую партию «Единое национальное движение».

27 декабря США ввели санкции против основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, политик попал под санкции из-за действий в пользу России.

13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Ранее в Тбилиси назвали правительства Эстонии и Литвы «недостойными».

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