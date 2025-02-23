В Бразилии обвинили Трампа в желании быть «императором мира»

Риторика и действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа говорят о том, что он «пытается стать императором мира». Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в эфире местной радиостанции, передает Agence France-Presse (AFP).

«Он пытается повлиять на все страны и на всю государственную политику», — заявил он.

По словам бразильского лидера, президенту США необходимо понять, что суверенитет каждой страны должен уважаться. При этом, по данным AFP, Лула да Силва не привел конкретных аргументов своему высказыванию, однако его заявление прозвучало после слов Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском, которого он назвал «диктатором без выборов».

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее в США указали, что Трамп за «считанные дни» перевернул отношение к Украине.