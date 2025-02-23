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В США указали, что Трамп за «считанные дни» перевернул отношение к Украине

AP: Трамп за считанные дни перевернул подход США к конфликту на Украине
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент США Дональд Трамп в считанные дни перевернул подход Вашингтона к конфликту на Украине, отодвинув желанный для Киева «путь к благоприятному и прочному миру». Об этом пишет Associated Press (AP).

Как следует из текста, по мере приближения Украины к трехлетнему рубежу начала СВО, «долгожданный путь страны к благоприятному и прочному миру был перевернут в считанные дни администрацией президента США Дональда Трампа».

Автор напоминает, что Киев на протяжении нескольких лет пользовался неизменной поддержкой союзников в США и Европе, которые оказывали важнейшую военную и финансовую поддержку для защиты в конфликте с Россией.

«Однако когда на прошлой неделе Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, перечеркнув многолетнюю политику США по изоляции российского лидера из-за его агрессии, в Киеве и других европейских столицах это было воспринято как сигнал о том, что их альянс по сдерживанию Москвы дает сбой», — говорится в тексте.

До этого Associated Press писало, что президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей СВО, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

Ранее в США оценили политику Трампа в отношении Украины.

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