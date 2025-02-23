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Матвиенко назвала цель спецоперации

Матвиенко: у России нет цели захвата территорий в рамках СВО
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россия не имеет цели захвата территорий в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в публикации на сайте ведомства, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

По ее словам, целью спецоперации является «искоренение неонацизма» и создание условий для прочного и справедливого мира, как для России, так и для всего мира.

«В отличие от нелюдей ВСУ, иностранных наемников, российские воины не запятнали себя расправами над мирными жителями, преступлениями против человечности», — заявила Матвиенко.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия обязана «выжечь корни нацизма» на Земле и не допустить всемирного апокалипсиса. По его словам, важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на планете. Он подчеркнул, что среди врагов царят ужас и паника, а в агонии они способны на все.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 февраля заявила, что российские защитники на спецоперации сегодня доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны. По ее словам, солдаты добыли победу, но не «добили врага», поэтому бойцы спецоперации завершают то, что исторически необходимо сделать.

Ранее Медведев оценил решение о начале СВО.

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