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Премьер Польши оценил встречу Дуды и Трампа: «не до смеха»

Премьер Польши Туск выразил обеспокоенность после встречи Дуды и Трампа
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя встречу президента Анджея Дуды с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что «ситуация становится действительно серьезной» и что в ней нет «ничего смешного». Публикация появилась на странице в соцсети Х.

«Не до смеха. Давайте будем серьезными, потому что ситуация становится действительно серьезной», — написал Туск.

Как пишет портал Do Rzeczy, первоначально планировалось, что беседа президентов продлится около часа. Однако Дональд Трамп сначала опоздал на запланированную встречу, а затем уже через несколько минут отправился на другое мероприятие, где выступил с речью.

В материале отмечается, что встреча двух лидеров длилась всего несколько минут, а своей публикацией премьер-министр пытался «смягчить настроения».

До этого польский президент Анджей Дуда заявил, что Дональд Трамп к отношениям с Киевом подходит в большей степени как бизнесмен, чем политик.

19 февраля президент России Владимир Путин, комментируя свой разговор с Трампом, заявил, что, по мнению США, переговорный процесс по Украине должен проходить при участии и Москвы, и Киева. Российский лидер подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговоров. Также глава государства отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине и напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

Ранее премьер Британии призвал к соглашению по Украине, которое «остановит Путина».

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