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В Польше раскрыли отношение Трампа к Украине

Дуда: Трамп ведет себя с Украиной больше как бизнесмен, а не политик
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп к отношениям с Киевом подходит в большей степени как бизнесмен, чем политик. Таким мнением поделился польский президент Анджей Дуда в беседе с телеканалом TVN24.

«США — это посредник, во главе которого стоит не сколько политик, столько бизнесмен. Он исходит из того, что США в последние годы понесли огромные расходы на военную поддержку Украины. Это сотни миллиардов долларов», — сказал он.

Дуда отметил, что теперь американский лидер хочет получить хоть какую-то прибыль от помощи, оказанной Украине.

Недавно польский генерал Богуслав Пацек заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет заставить российского президента Владимира Путина пойти на уступки по Украине.

21 января Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине.

Ранее глава МИД Польши высказался о потенциальной встрече Путина и Трампа.

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