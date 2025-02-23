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В ФРГ пройдут досрочные парламентские выборы

В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы
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Depositphotos

В воскресенье, 23 февраля, в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, которые могут стать поворотным моментом не только для страны, но и для всей Европы. Как экономический локомотив ЕС, ФРГ определяет политическую и экономическую повестку блока, а исход голосования повлияет на ее роль в международных отношениях, включая подход к России.

Главный вопрос — сохранит ли Берлин конфронтационный курс, продолжая военные поставки Украине и стремление к «стратегическому поражению» Москвы, или начнет искать пути к диалогу и урегулированию конфликта.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и завершат работу в 18:00 (20:00 мск). Первые данные экзитполов появятся сразу после закрытия — их опубликуют телеканалы ARD и ZDF. Предварительные официальные результаты станут известны в ночь на понедельник, а окончательные итоги подведут в течение недели.

После выборов начнется этап формирования правительства. Партии-победители проведут зондирующие переговоры, чтобы определить возможных коалиционных партнеров. Затем последуют детальные обсуждения программ, которые лягут в основу коалиционного договора. Опыт прошлых выборов 2021 года показывает, что процесс может затянуться: тогда кабинет министров был сформирован лишь через два месяца после голосования.

В Берлине произошли столкновения ультралевых активистов с полицией на акции в преддверии парламентских выборов, силовики применили слезоточивый газ.

Подробнее о том, что ждет Германию после выборов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии не исключили «немецкий Майдан» по итогам выборов.

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