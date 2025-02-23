Президент США Дональд Трамп прав в своей политике в отношении Украины, ставя в том числе лидера республики Владимира Зеленского в затруднительное положение. Об этом в материале для The Hill пишет бывший сотрудник Белого Дома и Пентагона Дуглас Маккинон.

По мнению автора, несмотря на помощь Украине и выступления против России, Соединенные Штаты не должны закрывать глаза на вопрос о том, что лучше для Вашингтона и американского народа.

Еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп задавал неудобные вопросы относительно политики на Украине и действий Киева, предупреждая об опасности конфликта и призывая остановить боевые действия, говорится в тексте. Однако все его предупреждения и призывы были проигнорированы.

В итоге «Трамп справедливо решил поставить Зеленского» на место с помощью поста Truth Social с призывом провести выборы, на который украинский лидер отреагировал «не очень мудро», пишет автор.

«Зеленский сейчас является лидером Украины только из-за военного положения. Его полномочия истекли почти год назад. Зеленский говорит, что выборы состоятся не раньше, чем через шесть месяцев после отмены военного положения. Кто отвечает за отмену военного положения? Зеленский. Опять же, если бы его «отстранили», разве это не было бы из-за воли его собственного народа? Знаете, демократия в действии», — говорится в тексте.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского, срок которого на посту президента завершился 20 мая прошлого года.

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