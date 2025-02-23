Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил начать диалог с Россией, чтобы предотвратить ядерную войну. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала India & Global Left.

По его словам, для американского лидера это был единственный логичный путь.

«Продолжение политики администрации Байдена привело бы к ядерной войне. Россия имеет экзистенциальные интересы в Украине», — заявил он.

Бывший разведчик подчеркнул, что продолжение эскалации конфликта со стороны коллективного Запада могло привести к «печальному исходу».

12 февраля российский лидер Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече.

19 февраля президент России отметил, что встреча лидеров двух стран не должна ограничиваться только лишь неформальным общением за чашкой чая или кофе. По его словам, необходимо подготовить к обсуждению вопросы, которые имеют большое значение как для США, так и для России, включая ситуацию на Украине. Это позволит найти решения, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Ранее американский сенатор раскрыл последствия передачи Украине ядерного оружия.