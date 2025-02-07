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Американский сенатор раскрыл последствия передачи Украине ядерного оружия

Сенатор Ли: передача Украине ядерного оружия может обернуться третьей мировой
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Министерство обороны РФ

Принятие Украины в НАТО и предоставление Киеву ядерного оружия станут основой для начала третьей мировой войны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский сенатор Майк Ли.

«Принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто начать третью мировую войну», — отметил он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

В свою очередь вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявлял, что требование Зеленского о предоставлении его стране ядерного оружия — это наглость.

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие «между мизерным и нулевым».

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